Yalova'da İçme Suyunda Köpüklenme Olayında Gözaltı Sayısı 5'e Yükseldi

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Yalova'da içme suyunda "köpüklenme" olayında gözaltı sayısı 5'e çıktı

YALOVA - Yalova'da içme suyu hattında yaşanan "köpüklenme" olayında gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında Kurtköy Muhtarı ve eski belediye çalışanları da yer alıyor.

Alınan bilgiye göre, 29 Ocak 2025'te akşam saatlerinde Kurtköy Kurtdere Derizasyonuna suda köpüklenme tespit edişmiş sonrasında ise kentte yaklaşık 1 gün süresince su kesintisine gidilmişti. Süreçte jandarma şüpheli eski belediye çalışanları S.A, G.K ve Ö.B.'yi gözaltına almıştı. Soruşturma çerçevesinde bölgede olayın yaşandığı saatlerde aracı görülen Kurtköy Muhtarı Y.T. de gözaltına alınmıştı. Son olarak da ise yine aynı köyde ikamet eden N.U gözaltına alındı ve gözaltına alınan kişi sayısı 5'e yükseldi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde jandarma şüphelilerin ikametlerinde aramalar yapılırken cep telefonları incelemeleri ise devam ediyor.