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Yalova İl Emniyet Müdürlüğü, Altınova'da Kadına Şiddet ve KADES Programını Tanıttı - Son Dakika
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Yalova İl Emniyet Müdürlüğü, Altınova'da Kadına Şiddet ve KADES Programını Tanıttı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınova'da vatandaşlara Kadına Şiddet ve KADES programını tanıttı. Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyararak, Kadına Şiddet ve KADES programı konusunda bilgilendirdi. Kadınlara KADES uygulamasının özellikleri ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler verildi ve uygulamanın indirilmesi teşvik edildi. Ekipler ayrıca ilçe esnafını ziyaret ederek, bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü, Altınova\'da Kadına Şiddet ve KADES Programını Tanıttı
30.12.2023 - 13:45,
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Yalova İl Emniyet Müdürlü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınova'da vatandaşlara Kadına Şiddet ve KADES programını tanıttı.

Altınova İlçe Emniyet müdürlüğü ve Yalova İl Emniyet Müdürlü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyararak, Kadına Şiddet ve KADES programı konusunda bilgilendirdi.

Tüm önüyle tanıtıldı. Yalova İl Emniyet ve Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınova'da kurulan Semt Pazarında vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyararak, Kadına Şiddet ve KADES programı konusunda bilgilendirdi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınlara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve akıllı telefonlara uygulaması indirilerek kullanılan KADES (Kadın Acil Destek İhbar Sistemi) Uygulaması tüm yönüyle tanıtıldı.

Telefonlarına indirdiler

Etkinlikte, kadınlara KADES uygulamasının özellikleri ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, kadınlara uygulamayı indirmeleri ve kullanmaları için teşvik edildi. Öte yandan, ekipler bazı vatandaşlara KADES'i cep telefonlara kurulmasına yardım etti.

Pazar ziyaretinin ardından ekipler ilçe esnafını ziyaret ederek, aynı bilgilendirmeyi yaparak vatandaşlar sözlü ve dağıtılan broşürlerle bilgilendirildi. Altınova İlçe Emniyet Müdürü H. Kürşat Seçer, KADES uygulamasının kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir araç olduğunu belirterek, tüm kadınların uygulamayı indirmeleri ve kullanmaları çağrısında bulundu. - YALOVA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yalova İl Emniyet Müdürlüğü, Altınova'da Kadına Şiddet ve KADES Programını Tanıttı - Son Dakika


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