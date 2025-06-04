Yalova\'da Siber Dolandırıcılık Operasyonu

Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurlarla sosyal medya platformları üzerinden iletişime geçerek yüksek kazançlı yatırım vaadiyle sahte uygulamalar üzerinden dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara, Sakarya, Mersin ve Afyon illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan F.M.K., B.Ç., Ü.K., A.A., T.A. ve C.Ö. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor. - YALOVA