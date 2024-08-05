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Yalova'daki yangına 3 hava aracı ve karadan müdahale sürüyor

YALOVA - Yalova'nın Armutlu ilçesindeki orman yangınına bir uçak, iki helikopter ile müdahale edilirken, karadan da söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yalova'nın Armutlu ilçesi Hayriye Köyü Sultaniye mezrasında 13.30 civarında başlayan yangına müdahale sürüyor. İl AFAD Müdürlüğü Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde görevli personel koordinasyon merkezine çağrıldı. Yalova Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hızlı bir şekilde yangın bölgesine giden ekiplerimiz yangına, 1 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 10 itfaiye aracı, 4 su tankeri, 3 arama kurtarma aracı ile yangına müdahale edilmektedir. Ayrıca çevre il ve ilçelerde bulunan arama kurtarma ve itfaiye ekipleri de müdahale için çağrılmıştır. Yangının durumu hakkında ilerleyen zamanlarda yeniden bilgilendirme yapılacaktır" denildi.