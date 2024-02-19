Yalova-Termal yolunda hafif ticari araç yan devrildi, 6 işçi yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Yalova-Termal yolunda hafif ticari araç yan devrildi, 6 işçi yara almadan kurtuldu

Yalova-Termal yolunda hafif ticari araç yan devrildi, 6 işçi yara almadan kurtuldu

Yalova-Termal kara yolunda seyreden bir hafif ticari araç, kontrolden çıkarak çınar ağacına çarptı ve yan devrildi. Araçta bulunan 6 inşaat işçisi, kendi imkanları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıktı. Şans eseri herhangi bir yaralanma olmazken, araç maddi hasar gördü ve çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

19.02.2024 14:49  Güncelleme: 15:08
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Yalova- Termal kara yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç yan devrildi. Kazada araçta bulunan 6 inşaat işçisi şans eseri yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Termal yolunda seyreden 06 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki çınar ağacına çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle yan devrildi. Araçta bulunan ve işe gittikleri öğrenilen 6 inşaat işçisi yan yatan araçtan kendi imkanları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çıktı. Şans eseri herhangi birinin yara almadığı kaza sonrasında maddi hasar meydana gelen araç bölgeye gelen çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

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