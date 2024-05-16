Yan yatan tır, trafiği kapattı
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde takla atan tır, yolu trafiği kapattı.
Kaza, Bursa - İstanbul yolu Gemlik Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Ergün idaresindeki 47 KJ 952 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonrasında yol tamamen trafiğe kapanırken, polis yolda önlem aldı. Bursa yönünden gelen araçları Hisar Mahallesi'ne yönlendirildi. Tırın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
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