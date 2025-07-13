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Yangın Faciasında Acı Tanıklıklar

Yangın Faciasında Acı Tanıklıklar
13.07.2025 15:28
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Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınları, yöneticilere ağır eleştirilerde bulundu.

Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras'ın kaldığı katta annesi, kardeşi ve yeğenini kaybeden Bülent Akişli, "Emir Aras, yüzüme bak, gözümün içine bak. Sabah görüntüleri izledim. Sen odadan kendin çıkıyorsun, geriye dönüyorsun, çocuklarını çıkartıyorsun. Annem, yeğenim ve kardeşim 7010 numaralı odada kalıyordu. Vicdansız, sende onlarla aynı koridordasın" dedi.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması devam ediyor. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı 7'nci gününde müşteki beyanlarına devam edildi. Almanya'da yaşayan Şenol Akişli, İstanbul'daki 11 yaşındaki kızı Mina Akişli'yi ve Antalya'da yaşayan annesi Gülçin Akişli'yi 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'e tatile götürdü. Ancak bu tatil, yangın faciasıyla son buldu ve 3'ü de hayatını kaybetti. Faciadan 78 gün sonra, yangında eşi Gülçin Akişli'yi kaybeden Cevat Akişli (72), yaşadığı acıya dayanamayarak kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Akişli ailesinin diğer üyeleri müşteki sıfatıyla beyan verdi.

"Müdürüne 4x4 araç alacağına yangın söndürme cihazları alacak kadar hassas olsaydınız keşke"

Yangın faciasında annesi, ağabeyi ve yeğenini kaybeden Volkan Akişli, "Ben annemin kokusuyla uyuyan bir insandım. Bizi nasıl bir çaresizliğin içine attığınızın farkında mısınız? Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras annesiniz ya hani, bir yüzümüze bakın. Halit Ergül, otel müdürünün Kartalkaya'ya çıkması için 4x4 araç alacağına yangın söndürme cihazları alacak kadar hassas olsaydınız keşke" diye konuştu. Volkan Akişli sonrasında ise annesinin mezarında çektiği videoları salonda izletti.

"Benim kızım uyanmadı bile, yatağında ölü bulundu"

Mina Akişli'nin annesi Şenol Akişli'nin eski eşi Mesude Turan, "Şöyle bakıyorum hiçbiri söylediğinden utanmıyor. O gün kızım babasıyla ve babaannesiyle oteldelerdi. Şenol, oteli internette çok araştırmış. 3 günlüğüne gitmişlerdi. Güle oynaya gittikleri otelden cenazeleri geldi. 7010 numaralı odada kalıyorlardı. 7. katta Genel Müdür Emir Aras ile eşiyle aynı katta kalıyorlardı. Hiç kimseye seslenmeden rahat rahat çıkmışlardı. Benim kızım uyanmadı bile, yatağında ölü bulundu. Bize burada maval anlatıyor, 'Giderken çocuk kurtarmış' Ben orada çocuğumu bulduğumda akşam saat 18.30'du. Ben çocuğumu morgdan alamadım. Soğuk hava depolu tırın içerisindeki ceset torbaları arasından aldım. 6 aydır doğru düzgün uyuyamıyorum. Halit beyimiz 2.5 aydır uyuyamıyormuş. Kızımın hayalleri vardı. En büyük isteğim, ihmali olan herkesin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

"Vicdansız (Emir Aras) aynı koridordasın"

Yangın faciasında kardeşi Şenol Akişli'yi kaybeden Bülent Akişli, "Hepimizin başı sağ olsun. Ben kardeşimi kaybettim, annemi kaybettim ve yeğenimi kaybettim. Peşinden de babamı kaybettim. Emir Aras, yüzüme bak, gözümün içine bak. Sabah görüntüleri izledim. Sen odadan kendin çıkıyorsun, geriye dönüyorsun, çocuklarını çıkartıyorsun. Annem, yeğenim ve kardeşim 7010 numaralı odada kalıyordu. Vicdansız, sende onlarla aynı koridordasın" ifadelerine yer verdi. - BOLU

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, bolu, Son Dakika

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