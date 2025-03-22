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Yangın Mağduru Besiciye Destek

Yangın Mağduru Besiciye Destek

Büyükmandıra'da çıkan yangında zarar gören besiciye 21 küçükbaş hayvan hibe edildi.

22.03.2025 14:41
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde çıkan yangında, hayvanlarını kaybeden besiciye, 21 adet küçükbaş hayvan verildi.

27 Şubat tarihinde Büyükmandıra beldesinde, Mürsel Aydına ait ağılda çıkan yangında 21 adet küçükbaş hayvan telef oldu. Yangının ardından, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar tespit incelemeleri yaptı.

İncelemelerin ardından, besicinin mağduriyetinin giderilmesi için harekete geçildi. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği ile yardımsever üreticilerin destekleriyle 21 küçükbaş hayvan toplandı. Toplanan küçükbaş hayvanlar besici Mürsel Aydın'a hibe olarak teslim edildi.

Konu ile ilgili Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Üreticimizin kayıplarını bir nebze olsun telafi etmek ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Büyükmandıra, Babaeski, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Tarım, Aydın, Son Dakika

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