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Yangın söndürme çalışmalarına köylülerden çapa makineleriyle destek

Manisa'daki orman yangını 4'üncü gününde

MANİSA - Manisa'nın Gördes ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına ekiplerin yanı sıra köylülerde tarallarla destek veriyor.

Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi mevkiinde rüzgarın etkisiyle büyüyerek Salihli'nin Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır mahallelerine ulaşan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek 3'üncü günde Salihli'nin kırsal Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır mahallelerine ulaştı. Yangından etkilenen 4 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına ekiplerin yanı sıra köylülerde tarallar ile söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Vali 4'üncü günde de yangın bölgesinde

Manisa Valisi Enver Ünlü, yangının 4'üncü gününde de yangından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. Vali Ünlü yangın bölgesinde Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan'dan son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Vali Ünlü, Salihli'nin Hacıhıdır Mahallesi ile Gölmarmara'nın Yunuslar ve Çamköy Mahallelerinde yangın riskinin devam ettiğini söyledi.

Öte yandan yangınla mücadelede bugün 4'üncü güne girilirken, ekiplerin karadan ve havadan mücadelesi devam ediyor.