Yangına giden Bergama Orman İşletme Müdürü kazada şehit oldu - Son Dakika
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Yangına giden Bergama Orman İşletme Müdürü kazada şehit oldu

İzmir Bergama'daki orman yangınına giderken şarampole yuvarlanan aracın içerisinde bulunan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş şehit oldu, araç sürücüsü yaralandı. İzmir'in Bergama ilçesinde dün saat 15.13'de çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale ederken, bugün sabah saatlerinde yaşanan kaza sonucunda Dönertaş hayatını kaybetti.

18.07.2024 15:59
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Yangına giden Bergama Orman İşletme Müdürü kazada şehit oldu

İZMİR - İzmir Bergama'daki orman yangınına giderken şarampole yuvarlanan aracın içerisinde bulunan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş şehit oldu, araç sürücüsü yaralandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde dün saat 15.13'de çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda yangın söndürme uçağı, helikopter ve yer ekibiyle müdahale edilirken, Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ulaştırma personeli Özgür Dilsiz idaresindeki kamyonet, bugün saat 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı şarampole yuvarlandı.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve Dilsiz bulundukları yerden çıkarılarak helikopter ile İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Dönertaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, yaralı araç sürücüsünün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bergama, İzmir, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yangına giden Bergama Orman İşletme Müdürü kazada şehit oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yangına giden Bergama Orman İşletme Müdürü kazada şehit oldu - Son Dakika
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