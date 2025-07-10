Muğla'nın Menteşe ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangını söndürmek için mahalle sakinleri, su hortumlarını eve ulaştırmak için zincir oluşturarak itfaiye ekiplerine destek verdi.
Menteşe ilçesinin kentsel SİT alanı içinde yer alan tek katlı ahşap evdeki yangın sonrası dar sokaklar nedeniyle itfaiye eve arazöz ekipleri yangın bölgesine ulaşmakta zorluk çekti. Ekipler, su hortumlarını bir an önce eve ulaştırmak ve alevlere müdahale etmekte zorluk yaşadı. İtfaiye ekiplerinin yardımına ise mahalle sakinleri yetişti.
Ekiplerin su hortumunun yanan eve ulaşması için mahalle sakinleri insan zinciri oluşturarak yangının çevre evlere sıçramasını önledi. Ekipler ile birlikte zamanla yarışan mahalle sakinleri yangının kontrol altına alınmasında önemli rol üstlendi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Yangına Mahalle Desteği - Son Dakika
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