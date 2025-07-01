Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
Yangına havadan ve karadan müdahale ederken. Yangına müdahale sırasında polis ekipleri, alevlerin ortasında bir kuş yuvası fark etti. Ekipler, büyük bir özenle yuvayı bulunduğu yerden alarak güvenli alana taşıdı.
Yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken yaşamı koruma gayretini de elden bırakmayan polisler, doğa sevgisiyle takdir topladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar - Son Dakika
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