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Yanlış Paket Çalma

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Karabük'te bir kadın, bakkalda kendisine ait olmayan kargo paketini çaldı. Güvenlik kameraları olayı kaydetti.

01.10.2024 15:01
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Kendisine ait olmayan kargo paketini böyle çaldı

KARABÜK - Karabük'te bir kadının bakkalda kendisine ait olmayan kargo paketini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Eylül 2024 tarihinde Soğuksu Mahallesi Millet Caddesinde meydana geldi. Burhan Tabak isimli iş yeri sahibi dükkanından torununa ait kargo paketinin kaybolduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını incelemeyen Tabak, paketin dükkana gelen bir kadın tarafından alındığını tespit etti.

Kadının yanlışlıkla alabileceğini düşünen Tabak, 1 hafta bekledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerası görüntülerini alarak inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Burhan Tabak, "Mahallenin bütün emanetleri, bütün kargoları ticarethaneme, bakkalıma gelir. O günde yine paketler gelmeye devam etti. Bütün kargolar buraya bırakıldı. Kadının biri dükkana girdi. Daha öncesinde torunumun kargosu gelmişti, onu da yanıma koymuştum" dedi.

"Kadın kendi paketini aldıktan sonra tezgaha yaklaştı" diyen Tabak, "O sıra bende eğildiğim için onu tam göremedim alırken. O paketi oradan alıp gidiyor. Biz kameradan bunu tespit ettik. Yanlışlıkla almıştır dedik. Getirir diye bugüne kadar bekledik. Sonuçta bu mahallenin insanıdır büyük bir ihtimalle. Kadının yaptığı yanlış. Paketimizin teslimini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tabak, kargo paketinin geri getirilmemesi üzerine durumu polise bildirdiğini aktararak, paketi alan kadının art niyetli davranış sergilediğini belirtti.

Yanlış Paket Çalma
Kaynak: İHA

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