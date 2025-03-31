Yanmış Ceset Davasında Reddedilen İtiraz

Cesedi yanmış halde bulunan Afgan işçinin ölümünde reddi hakim itirazı reddedildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta cesedi ormanlık alanda yanmış halde bulunan 50 yaşındaki Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada, reddi hakim talebinin reddedilmesine yönelik itiraz da üst mahkemece reddedildi.

Zonguldak'ta 50 yaşındaki Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanlık alanda yanmış halde bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada çalıştığı ruhsatsız maden ocağının sahipleri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 6 şüphelinin yargılanması sürüyor.

Geçen 19 Şubat günü 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5. duruşmada Vezir Mohammad Nourtani'nin ailesinin avukatı olan Kerim Bahadır Şeker; reddi hakim talebi mahkeme heyeti tarafından somut deliller sunulmadığı gerekçesiyle geri çevrildi. Talebin geri çevrilmesinin ardından Şeker'in itirazı üzerine dava dosyası inceleme yapılmak üzere 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ancak 2. Ağır Ceza Mahkemesi de oy birliğiyle itirazı reddeden bir karar vererek, "Tüm dosya kapsamı incelendiğinde; katılan vekilin heyetin reddini gerektirecek delilleri dilekçesinde göstermemiş olduğu, ret isteminin tüm dosya kapsamından duruşmayı uzatmak amacı ile yapıldığının anlaşıldığı, katılan vekilinin dilekçesinde bahsettiği hususların heyetin reddini gerektirecek mahiyette olmadığı, bu nedenlerle katılan vekilinin heyetin reddi talebinin ve itirazlarının reddine karar vermek gerekmiş" ifadelerine yer verdi.

6 sanığın yargılanmasına 11 Nisan günü 6. duruşma ile devam edilecek.