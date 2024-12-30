Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri devriye esnasında buldukları yaralı Atmaca cinsi kuşu koruma altına aldı.
Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığınca Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Milli Parkı Botanik yürüyüş yolu mevkiinde icra edilen devriye faaliyetinde göz bölgesinden yaralı vaziyette "Atmaca" cinsi yırtıcı yaban kuşu tespit edilerek koruma altına alındı. Yaralı kuş bakım ve tedavisi yapılarak yeniden yaban hayatına kazandırılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkili personeline teslim edildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Yaralı Atmaca Kuşu Koruma Altına Alındı - Son Dakika
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