Yaralı Ayı Tedavi Altına Alındı

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Yaralı Ayı kurtarılarak tedavi altına alındı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesine bağlı Muskan köyünde yaralı halde bulunan bir ayı, duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine kurtarıldı.

Varto Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ayı, ardından Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, hayvanın tedavisi için hızlı bir şekilde harekete geçerek ayıyı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'ne nakletti. Burada uzman veterinerler tarafından tedavi altına alınan ayının rehabilitasyon süreci titizlikle devam ediyor.

Tedavi ve iyileşme sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü belirten yetkililer, ayının sağlığına kavuşabilmesi için gereken tüm müdahalelerin yapıldığını ifade etti.

Yetkililer, vatandaşları yaban hayvanlarına karşı duyarlı olmaya davet ederek bu tür durumlarla karşılaşıldığında hemen ekiplere haber verilmesi gerektiğini vurguladı. Tedavinin tamamlanmasının ardından ayı doğal ortamına bırakılacak.