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Yargıtay'dan Otoyol Kazasına Onay

Gaziantep'teki otobüs kazasında şoförün 16 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

24.12.2024 22:58
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İHA muhabirlerinin de öldüğü kazada şoförün cezası onandı

Yargıtay'dan TAG Otoyolu faciası kararına onay

16 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, aralarında İHA muhabirlerinin de bulunduğu 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs kazası sonrası şoför Abdulkadir Memiş'e verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nizip kesiminde 20 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen otobüs kazasında aralarında İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammed Abdulkadir Esen ile aralarında sağlık çalışanları ve itfaiye erlerinin de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası Özel Diyarbakır firmasına ait otobüsün şoförü Abdulkadir Memiş'e "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

İHA muhabirlerinin de öldüğü kazada şoförün cezası onandı

Karara yapılan itirazların ardından Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından inceleme yapıldı. Yapılan incelemede, şoförün davranışlarının kazanın meydana gelebileceğini öngörmesine rağmen risk almaya devam ettiği ve bilinçli taksir koşullarının oluştuğu vurgulandı. Verilen hüküm, yerel mahkeme ve bölge adliye mahkemesi tarafından da uygun bulundu.

Olay geçmişi

Kaza 20 Ağustos 2022 tarihinde TAG Otoyolu Nizip kesiminde meydana gelmişti. Kazada, aralarında İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen, Umut Yakup Tanrıöver, 3 sağlık çalışanı ve 3 itfaiye eri ile birlikte toplam 16 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi ise yaralanmıştı. Kaza sonrası görülen davada otobüs şoförü Abdulkadir Memiş'e "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yargıtay'dan Otoyol Kazasına Onay - Son Dakika

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