Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Ünlüler Gözaltında - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Ünlüler Gözaltında

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Ünlüler Gözaltında

İstanbul'da yasa dışı bahis iddiasıyla aralarında Erbil ve Ortaç'ın bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

11.11.2024 14:24
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İstanbul'da yasa dışı bahis, reklam ve teşvikinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, reklam ve teşvikinde bulundukları iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu kapsamda düzenlenen operasyonda Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Zorbey Erkoçlar, İbrahim Yılmaz, Aleksander Mensikof ve Esma Sözen'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. 5 şüphelinin yurt dışında olduğu, diğer 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenilmişti. Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile beraberindekiler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcılığa ifade vermeleri bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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