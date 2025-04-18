Yasadışı Bahis Çetesi Çökertildi

Milyonlarca TL'lik bahis oynatan şahıslar polis ekiplerinden kaçamadı

HATAY - Hatay'da yasadışı bahis ve şans oyunları için banka hesabı temin eden 6 şahıs gözaltına alındı. Hesaplarında 9 milyon 950 bin TL'lik işlem hacmi bulunan şahısların ev ve iş yerlerinde yasadışı bahis için kullanılan dökümanlar ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kapsamında kentte banka hesapları temin ederek, yasadışı bahis sitelerindeki hesapları yöneterek para nakline aracılık ettiği tespit edilen şahıslar ile ilgili çalışa yaptı. Yapılan çalışmalarda hesaplarda 9 milyon 950 bin TL işlem hacmi bulunduğu anlaşıldı. Polis ekipleri tarafından 15 Nisan tarihinde şahısların evlerinde ve ofis olarak kullandıkları ikametlerde yapılan aramalarda; 14 adet cep telofunu, 1 adet iPad, 2 adet laptop, 10 adet sim kartı, 5 adet kredi kartı, çok sayıda doküman ve 229 bin 400 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak K.G., A.B., M.A., M.Ş.G., D.G. ile D.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların haklarında adli işlem yapıldı.