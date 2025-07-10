Yaşlı Adam Dolandırılmaktan Kurtarıldı

Afyonkarahisar'da telefonda aradıkları 72 yaşındaki adamı yaklaşık 152 bin TL dolandırmaya çalışın sahte polislerin oyununu gerçek polisler bozdu.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden 72 yaşındaki H.D. isimli vatandaşın yakınları, H.D.'nin evden altın ve Euro cinsi paraları alarak dışarı çıktığını, sürekli telefonla görüştüğü için kendisine ulaşamadıklarını ve şahsın dolandırılmasından endişelendiklerini ifade ederek ihbarda bulundular. İhbar sonrası Emniyet Müdürlüğü görevlilerince acil eylem planı çerçevesinde derhal çalışmalara başladı. Şahsın evden aldığı altın ve Euro cinsi parayı bozdurabileceği ve banka yoluyla havale edebileceği ihtimali üzerine ekipler; tüm banka ve PTT şubeleri, döviz büroları ve kuyumcuların bulunduğu bölgeye sevk edildi. Şahsın hesaplarının bulunduğu bankalar güvenlik görevlileri bilgilendirilerek, şahsın kullandığı araç plakası da tüm ekiplere iletildi.

İhbardan 9 dakika sonra H.D., kuyumcular caddesi üzerinde elinde poşet içerisinde 151 bin 260 TL ile birlikte bulundu. Yaşlı adam sahte polisler tarafından dolandırılamadan gerçek polisler tarafından bulunarak paranın transfer edilmesinin önüne geçildi. - AFYONKARAHİSAR