Yaşlı Kadın Dolandırıldı: 700 Bin Lira Ziyan

Fatih'te yaşlı kadın 'Ben senin oğlunum' yalanına inandı, 700 bin lira dolandırıldı

Şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Fatih'te telefonda yaşlı kadını kendisinin oğlu olduğuna inandırıp 700 bin lira dolandırdıkları anlaşılan şüpheli ve arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerin dolandırıcılıktan çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz 2 Nisan'da Fatih ilçesinde meydana geldi. Burada ikamet eden 85 yaşındaki N.T., iddiaya göre şüpheliler D.M. ve M.D. tarafından önce cep telefonuyla arandı. Şüphelilerden biri telefonunda kendisini yaşlı kadının oğlu olarak tanıttı ve acil paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ardından aynı şahıs evde bulunan altın ve paraları ikamete göndereceği arkadaşına teslim etmesini söyledi. Bunun üzerine aynı gün saat 12.30 sıralarında ikamet adresine gelen ve oğlunun arkadaşı olduğunu sandığı şüpheli şahsa yaklaşık 700 bin lira değerinde ziynet eşyasını teslim eden 85 yaşındaki N.T dolandırıldı.

Şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Yaşlı kadının ziynet eşyalarını alan ve olayda adı geçen D. M. ve M.D. Pendik ve Ümraniye ilçelerinde yakalandı. Mahkemeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Öte yandan şüphelilerden D.M.'nin 3 adet dolandırıcılık kaydı ve 1 Adet Dolandırıcılık suçundan aranması, M.D.'nin ise 45 adet dolandırıcılık olmak üzere 52 suç kaydının olduğu öğrenildi.