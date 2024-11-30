Yatağan\'da Garson Darp Edilerek Öldürüldü

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Muğla'nın Yatağan ilçesindeki otogar civarında bir lokantada garson olarak çalışan adam, iş çıkışı Ç.E. isimli şahıs tarafından darp edilerek hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırgan polise teslim oldu. Soytürk'ün restoran önündeki görüntüsü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muğla'nın Yatağan ilçesinde Bulvar Otogar yakınlarda gece saat 02.34 sıralarında meydana geldi. Eski kahvehane işletmecisi olan Erol Soytürk, iş çıkışı eve giderken saat 02.30'da 41 yaşındaki Ç.E. tarafından arabayla sıkıştırılarak bir eczane önünde dövülerek darp edildi.

Durumu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Erol Soytürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde polis ve savcılığın işlemlerini tamamlamasının ardından Soytürk'ün cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polise teslim oldu

Gece saatlerinde 65 yaşındaki Erol Soytürk'ü döverek öldürdüğü iddia edilen Ç.E., daha sonra polise giderek teslim oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Ç.E.'nin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öldürülen Soytürk'ün son görüntüsü ortaya çıktı. - MUĞLA