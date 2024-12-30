Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari araç böyle çarptı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da karşıdan karşıya geçerken yaya geçidini kullanan yayaya hafif ticari araç çarptığı anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Kazımiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi üzeri Bahçelievler mevkiinde meydana geldi. Servis minibüsünün durmasıyla yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçen S.A. isimli genç kıza, minibüsü sollayan B.Y. idaresindeki otomobil çarptı.
Hastaneye kaldırıldı
Kaza sonrası yaralanan yaya S.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yaya Geçidinde Trafik Kazası: Genç Kız Yaralandı - Son Dakika
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