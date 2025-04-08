Yayalar Kılpayı Kurtuldu, Araç Hurda Haline Geldi

Yayaların ölümden kıl payı kurtulduğu, aracın hurdaya döndüğü kaza kamerada

EDİRNE - Edirne'de iki aracın çarpışması sonucu sürüklenen otomobillerden biri hurdaya dönerken, yayaların kazadan kıl payı kurtulduğu an güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne merkez İl Özel İdaresi Kavşağı'nda E.Ö. idaresindeki 22 AT 412 plakalı hafif ticari araç ile E.Y'nin kullandığı 22 HP 197 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen aracın sürücü E.Y. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, alkollü olduğu belirlenen diğer araç sürücüsü E.Ö. ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü E.Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alkollü araç sürücüsü E.Ö. de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza kameraya yansıdı

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, çarpışmanın şiddetiyle araçların metrelerce sürüklenerek yol kenarında bulunan sinyalizasyon direğine çarptığı görüldü. Ayrıca, yaya geçidini kullanarak yolun karşı şeridine geçen iki kişinin ise kazadan yara almadan kıl payı kurtulduğu görüldü.