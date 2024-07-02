Yayalara çarpmamak için frene basan motosikletli genç kadın yaralandı - Son Dakika
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Yayalara çarpmamak için frene basan motosikletli genç kadın yaralandı

Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir gence çarpmamak için frene basan motosikletli genç kadın, kaza sonucu yaralandı. Motosiklet sürücüsü, ani frenle kontrolü kaybederek devrildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni olarak, yolun aniden karşıya geçen gencin hareketi gösterildi.

02.07.2024 22:14
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Yayalara çarpmamak için frene basan motosikletli genç kadın yaralandı

ANTALYA - Yolun karşısına geçmek için bir anda yola fırlayan yayalara çarpmamak için frene basan motosikletli genç kadın yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kullandığı 07 BCV 34 plakalı motosikletin sürücüsü Seda A, yolun karşısına geçmek için aniden yola çıkan Umut Arslan isimli gence çarpmamak için frene bastı. Ani fren ile motosikletin kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü Seda A., devrilerek motosiklet ile birlikte sürüklendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya neden olan Umut Arslan kazanın kendisinin yola çıkması nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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