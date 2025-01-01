Yeni Yılın İlk Dakikasında Ceza

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Yeni yılın ilk dakikasında, üzerinde "2025" yazan otomobili ile ceza yedi

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde üzerine "2025" yazdığı otomobiline taktığı ses sistemi ile çevreye rahatsızlık veren şahsa yeni yılın ilk dakikasında 993 TL para cezası kesildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve tüm ilçelerde vatandaşların yeni yıla huzur içinde girmesi amacı ile teyakkuza geçti. Ekipler tarafından gece boyunca yüzlerce iş yeri, binlerce araç ve şahsın sorgusu yapıldı. Alaca ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 200 araç ve 500 şahıs sorgulandı. Yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere toplam 40 bin TL cezai işlem uygulandı.

2025 yılının ilk dakikasında da polis ekipleri tarafından yapılan denetimde, üzerinde "2025" yazılı otomobiline takılı ses sistemi ile çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen bir otomobil sürücüsü durduruldu. Ekipler tarafından sürücüye yılın ilk dakikasında 993 TL cezai işlem uygulandı.

İskilip ilçesinde polis ekipler, tarafından tüm güzergahlarda asayiş ve trafik uygulamaları yapıldı. Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Sungurlu ilçesinde ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda toplamda 49 araç ve 174 şahıs sorgulandı. Denetimlerde 13 araca toplamda 48 bin 274 TL idari para cezası uygulandı. Ekipler tarafından 6 işyeri kontrol edildi.