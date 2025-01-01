Yeni Yılın İlk Saatlerinde Feci Kaza: 1 Ölü - Son Dakika
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Yeni Yılın İlk Saatlerinde Feci Kaza: 1 Ölü

Yeni Yılın İlk Saatlerinde Feci Kaza: 1 Ölü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, ters yönde ilerleyen bir otomobilin hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde alkol kutuları dikkat çekti.

01.01.2025 06:45  Güncelleme: 06:49
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Yeni yılın ilk saatlerinde feci kaza... Ters yönde ilerleyen araç dehşet saçtı: 1 ölü

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza yerindeki alkol kutuları dikkat çekti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 karayolunda ters yönde ilerlediği iddia edilen otomobil, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında D-100 kara yolu İstanbul istikameti Derince geçişinde meydana geldi. Ters yönde ilerlediği iddia edilen Alkan Dönerkaya idaresindeki 41 KH 753 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B.E. hakimiyetindeki 41 AJJ 224 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de yaralanırken, Alkan Dönerkaya araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dönerkaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren operasyonun ardından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüler, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, Alkan Dönerkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ayrıca, kaza sebebiyle karayolunun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Trafik, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normal seyrine döndü.

Öte yandan, olay yerinde çarpışmanın şiddetiyle otomobilin parçalarının çevreye savrulduğu görülürken, alkol kutuları da dikkat çekti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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