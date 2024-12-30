Yenice'de Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Yenice'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü. 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Yenice-Çan karayolu İdris Dayı Mevkiinde meydana geldi. Erol Kaymak idaresindeki 17 GC 978 plakalı araç, Yılmaz Güney idaresindeki 53 ABK 036 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 3 yaralı ambulanslarla Yenice ve Çan Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı. 17 GC 978 plakalı araçta bulunan Emine Kaymak ise olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılacak olan Emine Kaymak'ın cansız bedeni olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.