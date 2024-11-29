İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine, 2 Aralık Pazartesi günü tutuksuz sanıkların savunmaları ile devam edilecek. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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