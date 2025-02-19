Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

İstanbul'da bebek ölümlerine yol açan Yenidoğan Çetesi'nin yargılanmasına yarın devam edilecek.

19.02.2025 17:19
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesinin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine yarın devam edilecek.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 3'üncü duruşması görüldü.

"Kimseye bu bebekleri niye yaşatmak istediniz diye hesap soramazsınız"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Rıza Keykubad'ın avukatı, "500 gram bebeğe solunum cihazı takmaya çalışmak büyük çaba gerekir. Kimseye bu bebekleri niye yaşatmak istediniz diye hesap soramazsınız, bu insanları suçlayamazsınız. Bu insanların elleri öpülmesi gerekirken, yargılanıyorlar. Buradaki sanıklar devletin kusurunu örtmüştür" dedi.

Sanıklar Volkan Karataş ve Murat Mantuş avukatı Burak Mengü ise "Hepimiz için zor ve tramvatik bir süreç oldu. Tape kayıtlarının medyaya düşebilecek şekilde olan kısımları yayınlandı. Müvekkilim 60 yaşında ve kalp krizi geçirdi. Gün sonunda kişi hürriyetinden yoksun bırakıldı, bakıma muhtaçtır. Bu dosyadan bir veya birden çok ölüm çıkarsa ne olacak?" şeklinde konuştu.

Duruşma yarına ertelendi

Alınan beyanların ve savunmaların ardından heyet, hava muhalefeti nedeniyle duruşmanın yarına ertelenmesine karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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