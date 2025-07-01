Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

01.07.2025 19:20
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İstanbul'da bebek ölümlerine neden olan çetenin duruşması, sanık avukatlarının savunmaları için ertelendi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 5'inci duruşmasının görülmesine 2'inci gününde devam edildi. Duruşma, diğer sanık avukatlarının savunmalarının alınması için yarına erteledi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 58'e yükselmişti. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, 19'u tutuklu 58 sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatı ile üye hakim arasında tartışma

Tutuklu sanık Murat Mantuş'un avukatı Burak Mengü savunma yaptığı sırada Mahkeme heyetine yönelik ifadeler kullandı. İfadelerinde üye hakime, 'kürsüde bulunan şahıs' sözlerine tepki gösteren mahkemenin üye hakimi, Mengü'ye yönelik, "Reddi hakim talebinde bulundunuz, talebiniz reddedildi. Bunu devamında halen, şahsım üzerine ithamlarda bulunuyorsunuz. Yargılamaya katılan bir hakim olarak, sürekli şahsımı ve makamımı hedef alan sözleriniz konusunda size uyarılarda bulunuyorum, bunu devam ettirmeyin" dedi.

Bunun üzerine söz alan Mengü, "Ben bu uyarıyı dikkate almam, avukat olarak bunu yapmam gerekiyor. Kimseyi hedef almadım, sizi hedef alacak bir şey söylemedim. Bizim talebimiz, Sağlık Bakanlığı tarafından bu olayın derinleştirilmesidir. Müvekkilim mesleğini elinden geldiğince en iyi şekilde yerine getirmiştir. Müvekkilim, delil karartma şüphesiyle tutuklu değildir, tahliyesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısından Fırat Sarı'nın avukatına "şov yapma" uyarısı

Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar ile Cumhuriyet savcısı arasında gerginlik yaşandı. Mantar'ın savunma sırasında savcıya yönelik sözleri nedeniyle savcı, "Beni uyaramazsın, şov yapma" diyerek, Mantar'a tepki gösterdi.

Bunun üzerine Mantar, "Bu davada bebek ölümlerine ilişkin artık somut olarak elle tutulur taraf kalmadı. Tüm bebekler yönünden dosyada beraatımızı talep ediyoruz. İlk günden itibaren adil yargılanmamızın engellendiğinden bahsediyoruz. Dosyadaki tüm sanıkların tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

Alınan savunmaların ardından duruşma, diğer sanık avukatlarının savunmalarının alınması için yarına ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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