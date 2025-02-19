Yenidoğan Çetesi Davası'nda Savunmalar Devam Ediyor

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Yenidoğan Çetesi davasının 3'üncü duruşması sanık savunmaları ile devam ediyor

Tutuklu sanık doktor Mehmet Gürül: "Mesleği bebekleri iyileştirmek olan hastaneler neden bebek öldürsün?"

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasının görülmesine 3'üncü günde devam ediliyor. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık doktor Mehmet Gürül "İlker medya baskısından intihar etti. Fırat Sarı duruşmayı medyaya kapatın şeklinde bir talepte bulundu sizden. Mesleği bebekleri iyileştirmek olan hastaneler neden bebek öldürsün?" dedi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasının görülmesine devam ediliyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum"

Savunma yapan tutuklu sanık Güney Hastanesi Başhekimi Ali Dirik, "Bir başhekim görevini yaparken, çalıştığı hastanenin işletmesini almış olmuyor. Bana sürekli 'hiçbir şeyden haberin yok' deniyor. Ben anlamıyorum haberimin olmaması mı suç? Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Dolandırıcı olarak tutuklayacağınız kişi ben değilim. Nitelikli dolandırıcılıktan tutuklu bulunuyorum ama hastane sahibi tutuksuz. Ben dolandırıcılığın aksine, dolandırıcılığın önüne geçmek için Fırat Sarı ile mücadele ettim. Hesabıma para girmedi, milyonlarla oynayan Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'dur" dedi.

"Mesleği bebekleri iyileştirmek olan hastaneler neden bebek öldürsün?"

Tutuklu sanık doktor Mehmet Gürül ise savunmasında "İlker Gönen'in vefatından dolayı çok üzgünüm. İlker medya baskısından intihar etti. Fırat Sarı duruşmayı medyaya kapatın şeklinde bir talepte bulundu sizden. Mesleği bebekleri iyileştirmek olan hastaneler neden bebek öldürsün? Niçin ailelerimizi, bizi korku içinde yaşamak zorunda bırakıyorsunuz? Fırat Sarı'ya ve İlker'e 'duymuyoruz sesini yükselterek konuş' dediniz. Bu adamlar naif adamlar sesini yükseltemez. Benim hakkımda bir karar verilmemişken hakkımda meslekten men kararı verildi" şeklinde konuştu.