Yenişehir\'de Canlı Hayvan Çiftliğinde Yangın

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan canlı hayvan çiftliğinde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal bir bölgede bulunan çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Yangın Kozdere Mevkisi'nde 11.30 sıralarında meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba harcarken, yangının çevredeki diğer yapılara sıçramaması için önlemler aldı. Ayrıca olay yerinde sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor. Çiftlikte bulunan çok sayıda hayvanın durumu hakkında net bilgiler henüz paylaşılmazken, bazı hayvanların yangından etkilendiği yönünde endişeler bulunuyor. - BURSA