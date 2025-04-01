Yerlikaya: Hedefimiz Sıfır Can Kaybı

Bakan Yerlikaya: "Trafik kazalarında hedefimiz 'Sıfır Can Kaybı'dır"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Birleşmiş Milletler tarafından 'Bir halk sağlığı' sorunu olarak çok nitelendirilen trafik kazalarında hedefimiz 'Sıfır Can Kaybı'dır. Güvenlik güçlerimiz bu amaçla Ramazan Bayramı tatili boyunca denetimlerini artıracak" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayram tatili süresince trafik tedbirlerimiz 8 Nisan tarihine kadar sürecek. Bu 14 gün boyunca, trafik tedbirleri kapsamında, 47 bin 749'u polis, 21 bin 262'si jandarma olmak üzere, toplam 69 bin 11 personelimiz görev başında. Birleşmiş Milletler tarafından 'Bir halk sağlığı' sorunu olarak çok nitelendirilen trafik kazalarında hedefimiz 'Sıfır Can Kaybı'dır. Güvenlik güçlerimiz bu amaçla Ramazan Bayramı tatili boyunca denetimlerini artıracak. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin. Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerine yer verdi.