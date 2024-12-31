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Yılbaşı Denetimleri Yoğunlaştırıldı

Yılbaşı Denetimleri Yoğunlaştırıldı

Yeşilyurt Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmeleri için market ve diğer işletmelerde denetimlerini artırdı. Çalışma şartları, hijyen kuralları ve fiyat eşleşmeleri kontrol edildi.

31.12.2024 10:00  Güncelleme: 10:02
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Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Hizmetleri Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde vatandaşların huzurlu ve sağlıklı alanlarda hayatını sürdürmesinin yanı sıra alış verişlerini güvenli bir şekilde yapabilmesi amacıyla market, kafeterya, fırın, pastane, kuruyemiş, kasap ve manavlardaki denetimlerini yoğunlaştırdı.

Yeşilyurt ilçesindeki işletmeler ve işyerlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde vatandaşlara daha güzel ve kaliteli hizmet vermesi için gerçekleşen rutin denetimler, yılbaşı denetimleriyle artırıldı. Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa yapılan denetimlerde iş yerlerinin çalışma esasları ve mevzuatına yönelik incelemeler yapıldı. Denetimler sırasında işyerlerinin çalışma şartları ve hijyen kuralları başta olmak üzere satışa sunulan ürünlerin üretim ve son kullanma tarihleri ile ürünlerin muhafaza şartları kontrol edildi.

İşletmecilere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi veren ekipler, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda da çalışanlara uyarıda bulundu. Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan işletmelere de gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Hizmetleri Müdürlüğü'nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, denetimlerin amacının vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde hayatını sürdürmesi ve alış verişlerini güvenli bir şekilde yapması olduğunu söyledi. İl Emniyet Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yaptıkları rutin denetimlere devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Dikenli, "Hemşerilerimizin en güzel hizmeti hızlı ve kaliteli bir şekilde alabilmesi, alış verişlerini güvenli bir şekilde yapabilmesi için saha denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. İlçemizin bütün bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren işyerleri ve işletmeleri ziyaret eden ekiplerimiz, esnaflarımızın kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmeleri, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için gereken denetimleri yapıyorlar. Vatandaşlarımızın temel gıda ve içecek ihtiyaçlarını uygun şartlarda temin edebilmesi, sağlık ve sıhhatlerini bozabilecek her hangi bir olayla karşılaşmamaları ve fahiş fiyat uygulamalarından etkilenmemesi için ekiplerimiz sahada büyük bir çaba sarf ediyorlar. Bizler hem esnaflarımızın ticaretini daha verimli ve güzel bir ortamda sürdürmesi hem de vatandaşlarımızın daha iyi bir şekilde hizmet alabilmesi için denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yılbaşı Denetimleri Yoğunlaştırıldı - Son Dakika

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