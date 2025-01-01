Yılbaşı gecesi cinayetinde güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Yılbaşı gecesi cinayetinde güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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Sakarya'da yılbaşı gecesi çıkan kavgada bir genç bıçakla hayatını kaybetti, zanlı yakalandı.

01.01.2025 16:04
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(SAKARYA) Sakarya'da yılbaşı gecesi cinayetinin güvenlik kamerası ortaya çıktı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yılbaşı gecesi çıkan ve 20 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sokakta gezen 17 yaşındaki zanlıya bir grup gencin saldırması neticesinde olayın meydana geldiği ortaya çıktı.

Olay, dün Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında yılbaşına girmeye dakikalar kala henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda bıçak ve tornavida da kullanıldı. Kavga esnasında Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bakır Şahan Saçaklı sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından 17 yaşındaki A.O.G. isimli şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan, 20 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun 17 yaşındaki çocuğa saldırdığı anlar yer aldı. Yaşanan kargaşa esnasında A.O.G.'nin iki kişiyi bıçakla yaraladığı görülüyor. Görüntünün devamında kavgaya karışan iki grubun birbirinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Hayatını kaybeden 20 yaşındaki Saçaklı, Adapazarı Karaköy Mahallesi Ulu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: İHA

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