Yılbaşı Gecesi Gözyaşlarıyla Son Buldu

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Adana'da yılbaşı gecesi ailesiyle birlikte eğlenmeye giden müteahhit, evine döneceği sırada merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.

İddiaya göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarındaki bir eğlence tesisinde meydana geldi. 3 çocuk babası müteahhit Mehmet Börekçi, yılbaşı gecesi ailesiyle birlikte gittiği eğlence mekanından çıktığı sırada merdivenlerden düştü. Ağır yaralanan Börekçi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Börekçi, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA