Yılbaşı Güvenlik Toplantısı Antalya'da Yapıldı - Son Dakika
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Yılbaşı Güvenlik Toplantısı Antalya'da Yapıldı

Yılbaşı Güvenlik Toplantısı Antalya\'da Yapıldı

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı tedbirleri ve 2024 değerlendirmesi için toplandı.

30.12.2024 16:59
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Antalya'da İl Emniyet Müdürü İlker Arslan başkanlığında, yılbaşı tedbirleri ve yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdür Yardımcıları, merkez İlçe Emniyet Müdürleri ve birim amirlerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, 2024 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilerek kentteki mevcut huzur ve güven ortamının aynı şekilde devam etmesi, vatandaşların yeni yılı huzur içinde karşılamaları ve yılbaşı tatillerini güven içinde geçirmeleri amacıyla alınması planlanan güvenlik tedbirleri görüşüldü.

İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, emniyet teşkilatının başarısının her kademedeki personelin özverisine dayandığını, geçtiğimiz yıl görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren tüm personelin takdiri hak ettiğini, bu gayret ve özverili çalışmalarından dolayı Antalya Emniyet Müdürlüğü ailesinin her bir ferdine teşekkür edip yeni yıllarını kutladığını, aynı azim ve kararlılıkla da çalışmaların 2025 yılında da hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yılbaşı Güvenlik Toplantısı Antalya'da Yapıldı - Son Dakika

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