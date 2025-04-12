Yıldız Teknik Üniversitesi\'nde Tepki Çeken Hakaret

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Uğur Kutay'ın verdiği bir ders esnasında, Peygamber Efendimize hakaret etmesi tepki topladı. Yaşanan olaya sosyal medya kullanıcıları paylaşımlarıyla tepki gösterdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde öğretim görevlisi Uğur Kutay'ın Peygamber Efendimize hakaret içeren ifadeler kullanması tepkilere neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, Kutay'ın derste Peygamber Efendimize hakaret ettiğini söylemesi üzerine ortaya çıkan olaya, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Öte yandan Kutay hakkında, 2022 yılında Ankara ve İstanbul'da müfredat dışına çıkarak Peygamber Efendimize hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu. - İSTANBUL