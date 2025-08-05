Yolda Kalan Köpekten Duygulandıran Sadakat

Erzincan- Erzurum kara yolu Akyazı mevkiinde bir köpek, araç çarpması sonucu telef oldu. Yanındaki diğer köpek, arkadaşının başından ayrılmayarak yoldan geçen araçlara havladı.

Akyazı mevkiinde yaşanan olay, yoldan geçen vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Yol kenarında bulunan iki sokak köpeğinden biri, seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Köpek çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu ve telef oldu. Yanında bulunan diğer köpek, arkadaşının etrafından uzun süre ayrılmadı. Olayın ardından geçen araçlara havlayarak tepki gösterdiği gözlenen köpeğin davranışları, görenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Karayolları ekipleri, telef olan köpeği yoldan kaldırarak trafik akışını yeniden güvenli şekilde sağladı. - ERZİNCAN