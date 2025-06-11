Tırın dorsesinden makaralar yola saçıldı, faciadan dönüldü: O anlar kamerada
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tırın dorsesindeki kablo makaraları hareket halindeyken yola saçıldı. Önlerinde bir anda makaraları gören sürücüler şaşkına döndü. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
İlginç kaza 11.00 sıralarında Gonca rampası mevkiinde meydana geldi. Bir fabrikadan tırın dorsesine gelişi güzel yüklenen kablo makaraları, hareket halindeyken bir anda yola devrildi. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansırken, yuvarlanan makaralardan bazıları karşı şeride geçti. Karşılarında yuvarlanan makaraları gören sürücüler şaşkına döndü.
Tır sürücüsü aracını durdurarak devrilen makaraları topladı. Yalova istikametine uzun araç kuyrukları oluştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yolda Makaralar Devrildi, Faciadan Dönüldü - Son Dakika
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