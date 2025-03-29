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Yozgat'ta Bayram Yoğunluğu

Yozgat\'ta Bayram Yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla Yozgat'ta yoğun trafik ve uzun araç kuyrukları oluştu.

29.03.2025 16:02
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Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte vatandaşlara yollara düştü. Batı ile doğu illeri arasında geçiş güzergahında olan ve birçok ili birbirine bağlayan Yozgat'ta uzun araç kuyrukları oluştu.

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilini şehir dışında geçirecek vatandaşlar yola çıkmaya başladı. 9 günlük tatili memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, doğu illerini batı illerine bağlayan önemli kilit kavşaklarından biri olan ve Yozgat'ta şehir merkezinden geçen E-88 karayolunda Yozgat şehir giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman durma noktasına geldiği bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ankara'dan geldiğini söyleyen Sümmani Altınok ise sürücülerin dikkat etmesini söyleyerek, "Ankara'dan geliyorum Yozgat'a. Yollar çok kalabalıktı. Biraz daha dikkatli olalım, Bugün bir kaç kaza olmuş. Bayramımız sıkıntı olmasın. Cümleten hayırlı bayramlar dilerim" şeklinde konuştu.

İstanbul'dan Sivas'a gittiğini trafiğin oldukça yoğun olduğunu ve vatandaşların birbirine saygılı olması gerektiğini söyleyen Kemal Kaya, "İstanbul Sultanbeyli'den, Sivas Hafik Bahçecik köyüne gidiyorum. Yollar çok yoğun. Gece 12'de yola çıktım, Bolu'ya 6, Kırıkkale'ye 12 saatte geldim. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Trafik kurallarına uyalım. Çok dikkat edelim. Birbirimize saygı gösterelim. Hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran polis ve jandarma ekipleri de sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulundu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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