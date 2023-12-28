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Yozgat'ta DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Yozgat'ta DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 5 Şüpheli Tutuklandı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik 5 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlarca tutuklandı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Yozgat\'ta DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 5 Şüpheli Tutuklandı
28.12.2023 - 21:44,  Güncelleme: 21:46
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Yozgat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik 5 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 5 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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