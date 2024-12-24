Yozgat\'ta Drift Cezası: 109 Bin TL

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Yozgat'ta otomobilleriyle drift atan iki sürücüye toplamda 109 bin 676 TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) üzerinden otomobille drift atan 2 sürücüyü tespit etti. Araçlardan birinin sürücüsüne drift nedeniyle, diğer aracın sürücüsüne ise hem drift hem de ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 109 bin 676 TL ceza uygulandı. - YOZGAT