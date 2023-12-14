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Yozgat'ta kamyonet devrildi, 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika
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Yozgat'ta kamyonet devrildi, 1 ölü 3 yaralı

Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda kontrolden çıkan kamyonet, ormanlık alana devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat\'ta kamyonet devrildi, 1 ölü 3 yaralı
14.12.2023 - 01:19,
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Yozgat'ta kamyonet ormanlık alana devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

YOZGAT - Yozgat'ta kontrolden çıkan kamyonet devrildi, kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Yozgat Çamlığı Milli Parkı Radar mevkiinde kontrolden çıkan K.O. idaresindeki 66 ADB 112 plakalı Fiat marka kamyonet, ormanlık alana devrildi. Kazada kamyonet içerisinde bulunan H.N.Z. olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ile H.S. ve E.D. ise yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağılık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta kamyonet devrildi, 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta kamyonet devrildi, 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika
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