Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücülere Cezalar

Yüksek sesle müzik dinleyen sürücüler cezadan kaçamadı

DÜZCE - Düzce'de yüksek sesle müzik dinleyerek gezen 27 araç sürücüsüne 68 bin 742 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle üniversite bölgesinde yüksek sesle müzik dinleyen araç sürücülerine yönelik şok denetimler yapıldı. Yapılan denetimde çok sayıda araç durdurularak kontrol edilirken 27 sürücüye çeşitli maddelerden 68 bin 742 lira cezai işlem uygulandı.

Yüksek sesle müzik dinleyen, araçlarında uygunsuz ışık donanımı bulunan araçlara yönelik denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.