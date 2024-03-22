Yüksekova\'da Ev Yangını Korkuttu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, yangın, dün gece saat 00.30 sıralarında ilçenin Dilekli köyünde meydana geldi. Selim Erdoğan'a ait evin ikinci katında çıkan yangın kısa süreli paniğe ve korkuya neden olurken, Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde büyük zarar meydana gelirken, Erdoğan ailesi ise kendilerine yardım eden itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ