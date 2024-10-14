HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce kuş türünün yaşadığı Nehil sazlığı alev alev yandı.
Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde Nehil sazlığının Doğanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı Nehil sazlığında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin büyük uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - HAKKARİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Yüksekova'da Sazlık Yangını - Son Dakika
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