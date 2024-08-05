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Yüksekova Dilimli Barajı'na düşen genç boğuldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gezmeye çıkan Özcan Kutluk, sara nöbeti geçirdiği esnada Yüksekova Dilimli Barajı'na düşerek boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Yüksekova Dilimli Barajı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla beraber baraj kenarında gezmeye çıkmaya Özcan Kutluk (35), sara nöbeti geçirdiği esnada baraj suyuna düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar Kutluk'u barajdan çıkartmak için harekete geçti. Sonrasında 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri suya düşen Kutluk'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Özcan Kutluk kurtarılamadı.

Jandarma yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.