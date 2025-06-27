Yunus Erken\'e Veda Plaketi

Samsun'un Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde 6 yıldır görev yapan ve Hakkari'ye tayini çıkan polis memuru Yunus Erken'e teşekkür plaketi verildi.

Görev yerinden bugün resmi olarak ilişik kesen Erken, mesai arkadaşlarıyla vedalaşmak üzere Asayiş Büro Amirliği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Asayiş Büro Amiri Tugay Önerbay, Yunus Erken'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek bir plaket takdim etti.

Veda anları duygusal anlara sahne olurken, mesai arkadaşları Erken'e yeni görev yerinde başarılar diledi. - SAMSUN